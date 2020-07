Obupana mama Lidija: Z možem sva našla mrtvega sina

Je mati odkrila storilce?

Dvaintridesetletnije lani na dan Marijinega vnebovzetja na Rakovi Jelši umrl v, kot trdijo njegovi starši, sumljivih okoliščinah. Prepričani so, da preiskovalci svojega dela niso opravili temeljito. Kot smo že pisali, so starši, potem ko se ni vrnil po psičko, ki jo je pustil pri njiju, Andreja prijavili kot pogrešanega, nato pa ga tri dni pozneje sami odkrili mrtvega v avtu na območju Rakove Jelše. Ker je bil Andrej bivši odvisnik od drog, naj bi »na daleč ocenili, da se je predoziral, čeprav je sanitarna obdukcija dokazala, da v krvi ni imel nobenih psihoaktivnih substanc«.Starša sta na facebooku osnovala javno skupino Pravica za Andreja – poiščimo morilce v upanju, da skrivnosti prideta do dna.{facebookpost} https://www.facebook.com/groups/565609037519261/permalink/771885373558292{/facebookpost}Njun zapis objavljamo v celoti (nelektorirano):»Z možem sva našla mrtvega sina. Policija trdi predoziranje, a toksikološki izvidi kažejo, da ni drog.Policija trdi ni nasilništva 3. osebe. Na truplu in v avtu polno krvi.Policija trdi, da si je sam vbrizgal 'drogo', njegovih odtisov na aplikatorju injekcije ni!Policija navaja, da je izgubil ali prodal telefon, črno plastično zapestnico, očala, bencinsko kantico itd. Vse to je izgubil ali prodal v treh urah, potem pa je umrl.Korekcijskih očal in brezvezne plastične zapestnice ni. Ko je odhajal od doma jih je imel in to tri ure pred smrtjo.Ali so uničeni med nasilniškim pretepom?Policija trdi, da so mu telefon ukradli. Če bi mu ukradli telefon, bi ga že nekdo drug koristil - tudi če bi zamenjal sim kartico, bi telefon lahko izsledili. Telefon pa ni v uporabi in je verjetno uničen. Zaznali so gibanje telefona in brisanje podatkov še nekaj ur po smrti v bližini najdbe trupla!Dobival je grožnje na dan pred smrtjo!Policija je poleg injekcije našla zavitek z drogo. Ni bilo pa zraven žlice, na kateri bi drogo stopil.Vsa ta dejstva se policiji ne zdijo sumljiva,« sta zapisala mama pokojnega Andreja Lidija Bajželj na facebooku.Kot smo že pisali, starša sumita, da bi njun sin lahko bil zastrupljen in da se veliko stvari iz policijskega poročila ne ujema, taro menita, da so bile na kraju tudi podtaknjene stvari, ki niso bile njegove. »Okolica kaznivega dejanja policistov sploh ni zanimala, preiskovali so tako, da v avtu niso našli bančne izkaznice niti potnega lista, računa s Petrola, to sem našla jaz,« je povedala.Bajžljeva je na FB ustanovila skupino Pravica za Andreja – poiščimo morilce. Na njegov rojstni dan aprila letos je zapisala, da bi Andrej danes praznoval 33. rojstni dan, »če ga kruti morilci z Rakove Jelše s svojimi pomagači ne bi na zahrbten način umorili in mrtvega vozili na havbi njegovega pola ter razkazovali kot plen po Rakovi Jelši, preden so te na jasi vrgli v pola in priredili sceno, s katero so želeli prikriti policistom kriminalistom okoliščine tvoje smrti«.Tožilstvo je sicer zavrglo ovadbo za uboj.