Obtožnica za več kot pol milijona evrov

Tisoč ali dva tisoč evrov na dan

Tožilka Vesna Primožič FOTO: Špela Ankele

V obtožnici tudi poslovne goljufije

Po mnenju tožilstva obdolženi med letoma 2010 in 2012 na račun podjetja ni položil kar 350.000 evrov gotovine.

Na kranjskem sodišču se nadaljuje sojenje. Zgodba je v javnosti odjeknila pred nekaj leti. Takrat so mediji poročali o tem, da so gorenjski kriminalisti leto in pol preiskovali posle vodilnih v podjetju, ki je imelo tedaj v lasti več bohinjskih hotelov – po dostopnih podatkih so bili to Hotel Zlatorog, kamp z istim imenom ter Hotel Bohinj.Takrat so kriminalisti kazensko ovadili trojico, no, obtožnica je bila na koncu vložena le zoper nekdanjega vodjo bohinjskih hotelov. Božidar Šoster očitke v obtožnici zavrača.Včeraj so v kranjski sodni palači zaslišali tudi dva od nekdanjih receptorjev. Med drugim je bilo s prostora za priče slišati, da je prišel Šoster vsak dan po kuverto z gotovino. Ena od zaposlenih v kampu je povedala, da je prišel obtoženi »zvečer ali dopoldne po gotovino v kamp, odvisno, koliko je bilo denarja, da ga ni bilo preveč v blagajni«. O tem, koliko denarja je bilo to, pa je pojasnila, da tisoč ali dva tisoč evrov na dan.Druga priča je te besede potrdila in dodala, da se je gotovina dnevno odnašala tudi iz hotela.Ravno to je eden od glavnih očitkov, omenjenih v obtožnici, kajti tožilstvo Šosterju očita tudi zlorabo položaja pri gospodarski dejavnosti, češ da je storil nepravilnosti pri plačevanju z gotovino. Po mnenju tožilstva med letoma 2010 in 2012 na račun podjetja ni položil kar 350.000 evrov gotovine.Poleg tega je tožilstvo prepričano, da je nekdanji vodja bohinjskih hotelov storil 11 poslovnih goljufij, saj s podjetjem Turizem dobaviteljem menda ni plačal 150.000 evrov, še štiri poslovne goljufije v skupni vrednosti 33.000 evrov pa naj bi storil s podjetjem Turismus.Kot rečeno, Božidar Šoster vse očitke, omenjene v obtožnici, zavrača. Še to: zoper Šosterja poteka zaradi kršitev delovne zakonodaje, torej zaradi domnevnega neplačevanja mesečnih plač, tudi postopek na okrajnem sodišču v Kranju. Kot je znano, mu je kranjsko sodišče že izreklo obsodilno sodbo, na katero se je obramba pritožila, zato je višje sodišče sodbo razveljavilo in jo vrnilo v ponovno presojo. Kranjsko sodišče je nato izreklo oprostilno sodbo, na katero pa je tožilkaže napovedala pritožbo.