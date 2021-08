Obtoženi ugrabitve bi izločili sodnico

Policisti z dolgocevnim orožjem, kriminalistična policija in pravosodni policisti v neprebojnih jopičih so včeraj poostreno stražili koprsko sodišče oziroma razpravno dvorano, kjer bi se moralo začeti sojenje Draganu Čikojeviću z Okroglega na Gorenjskem, Ljubljančanu Klemnu Kadivcu, ki živi v Domžalah, in Črnogorcu iz Podgorice Bojanu Stanojeviću, ki jim obtožnica očita, da so se novembra 2019 s še neznanima storilcema združili v hudodelsko združbo, da bi ugrabili dva Ljubljančana, 35-letnega Danijela Božića ter 38-letnega močno slabovidnega Žarka Tešanovića. Dragan Čikojević ni v priporu. FO...