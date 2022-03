Čez nekaj dni bi se pred ljubljansko okrožno sodnico Majo Povhe moralo nadaljevati sojenje četverici, ki naj bi po obtožnici skoraj natančno pred enim letom, 18. marca, zaradi nekaj fičnikov do smrti brutalno pretepli posebneža, 77-letnega Stanislava Knaflja. Enega od obtoženih, po naših neuradnih, a preverjenih informacijah gre za 25-letnega Marjana Brajdiča, je namreč v priporu na Povšetovi zadela možganska kap. Počila naj bi mu žilica v glavi, zaradi česar so ga po naših informacijah dali v umetno komo. Vaščani, ki so imeli Slavca nadvse radi, so se od njega poslovili teden dni po njegovi...