Obtoženi morilec bo končno spregovoril

Ko je sodnica novomeškega okrožnega sodišča Mojca Hode včeraj dejala, da je petčlanski senat zavrnil vse dodatne dokazne predloge obrambe, ker da je dejansko stanje strelskega obračuna, ki se je zgodil 3. septembra 2022 na regionalni cesti Novo mesto–Mirna Peč, v celoti razčiščeno, se je oglasil drugoobtoženi Dejan Novak.

Tako kot Mirko Pilinger - Miki, ki ga obtožba bremeni umora in poskusa umora, se je tudi Novak (obtožen pomoči pri omenjenih dejanjih) do sedaj zagovarjal z molkom. Zdaj se je Novak odločil, da bi se zagovarjal. Natipkan zagovor je prebral njegov zagovornik Igor Grošelj. Novak ima namreč govorno napako in težje bere, je pa Grošelj povedal, da Novak na dodatna vprašanja ne bo odgovarjal.

Po Novakovem zagovoru pa se je oglasil še Pilingerjev odvetnik Adam Molan: »Tudi Pilinger bi se rad zagovarjal, ampak šele naslednjič, tik pred zaključnimi besedami in izrekom sodbe.« Tako bomo končno slišali še verzijo glavnega obtoženega, ali je on tisti, ki je ubil 22-letnega Sabostjana Kovačiča, ki je padel v navzkrižnem ognju. Preden je prejel smrtni strel iz vojaške puške kalašnikov, je streljal tudi Kovačič.

Po ducatu obravnav in zaslišanjih več kot 30 prič naj bi bila zdaj le izrečena sodba.

Klicali policijo

Tisto soboto nekaj pred deseto zvečer se je v Žabjaku zabava zaključila predčasno zaradi posredovanja policije, saj so dobili tri klice o preglasni glasbi. Na interventno številko policije so klicali Romi, menda naj bi bil med klicatelji prav Mirko Piligner, ki je očitno načrtoval maščevanje Kovačiču. Slednji si je namreč prek facebooka dopisoval s Pilingerjevo ženo Carmen Jarc. Ta se je sicer hotela na tak način maščevati svojemu partnerju, ki naj bi jo varal s precej mlajšo Klavdijo Kerin, Pilingerja pa je to hudo razjezilo.

Tistega večera je v romskem naselju na zabavi igral znani romski glasbenik Demir Brezar - Demko. Po nastopu se je odpeljal s seatom alhambro, avto je vozilo njegovo dekle Alma Pljaskovič, zadaj sta bila Sabostjan Kovačič in Aleksander Zorec. Kot trdi tožilstvo, jim je pot proti Novemu mestu preprečil audi A6, ki ga je vozil Dejan Novak, ob njem je sedel Mirko Pilinger, za njim pa njegova žena Carmen Jarc in Peter Bregar. Sledil je strelski obračun: 22-letni Kovačič je bil usodno v glavo ustreljen z avtomatsko puško kalašnikov 7,62, Brezar in Jarčeva pa sta bila ustreljena vsak dvakrat s pištolo.

Sabostjan je bil star komaj 22 let, umrl je pod streli iz vojaške puške.

Zdaj je Novak v zagovoru zatrdil, da v njegovem avtu sploh ni bilo Pilingerja, kot trdi tožilstvo. »Ko sem peljal po cesti, sem dohitel seata, ki je vozil zelo počasi, zato sem se odločil, da ga prehitim. V tistem pa mi je nasproti pripeljal drug avto in prišlo je do trka audija in seata. V tistem sem od zadaj že slišal strele, ko pa je Peter Bregar zakričal, da je ustreljen, sem takoj odpeljal v bolnišnico. Pred tem dogodkom sem bil pri punci Emi Brajdič, ravno takrat, ko je prišlo do streljanja, pa smo se peljali na bencinsko črpalko. Moja punca me je pred tem večkrat zapustila in šla k drugim fantom, in če nisem takrat nič storil, ne vem, zakaj bi pomagal Pilingerju, da bi se komu maščeval,« je bilo zapisano v Novakovem zagovoru, ki se je zaključil s trditvijo, da Pilinger ni bil v Novakovem avtu in mu Novak ni pomagal pri dejanjih, ki mu jih očita tožilstvo.

Je pa bil tokrat zaslišan izvedenec za balistiko Franc Sablič. Kot je sodišče med drugim izvedelo, je bil pokojni žrtev strela iz kalašnikovke 7,62, in sicer z razdalje 1,5 metra ali krajše, to je vidno tudi iz strelne rane. Obstaja celo možnost, da bi iz seata streljala dva strelca, poleg Kovačiča naj bi po navedbah priče Petra Bregarja streljal še Demir Brezar. »Balistična preiskava je pokazala le na eno pištolo, zavarovani pa sta bili dve krogli,« je povedal izvedenec. Zanimivo pa je tudi to, da naj bi Kovačič aktivno streljal, v najdeni pištoli za zadnjim sedežem pa so bili še štirje naboji.

Po ducatu obravnav in zaslišanjih več kot 30 prič naj bi bila torej drug teden izrečena sodba. Še prej bo svoje povedal Mirko Pilinger.