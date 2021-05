Obtoženi Luka: Ni bil poskus umora, ampak pomota

Z zaslišanjem prič se je na celjskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje 32-letnemu Šentjurčanu, pravniku Luki Vlaoviću, ki mu tožilstvo očita poskus umora na grozovit ali zahrbten način nekdanje partnerice Nine S. in njune komaj štiriletne hčerke ter kaznivo dejanje grožnje. Kot prva je na oder za priče stopila Lidija Fidler, celjska kriminalistka, ki je dan po dogodku, ko sta partnerica in hči zaužili krofe, ki jih je Vlaović namesto s sladkorjem začinil z zdrobljenimi pomirjevali (zagovarja se, da je bila pomota in da so bila namenjena njemu), obe obiskala v celjski bolnišnici. V možnarju...