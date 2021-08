V nedeljo, 8. avgusta, ob 11. uri so bili na PU Novo mesto obveščeni o nesreči na nezavarovanem prehodu čez železniško progo na Hudem. »Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 53-letni voznik z osebnim avtomobilom, domnevno zaradi okvare, obstal na prehodu v trenutku, ko je pripeljal vlak. Huje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Potnik v osebnem avtomobilu ni bil poškodovan, prav tako ni bil poškodovan nihče izmed potnikov na vlaku,« javnosti sporoča (nelektorirano) Alenka Drenik iz omenjene policijske uprave.



Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

