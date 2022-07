»Tukaj so ene čudne okoliščine. Ampak to bodo že ugotavljali drugi,« je apokaliptično stanje sinoči komentiral poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, saj naj bi se pojavilo tudi kar precej nepredvidljivih požarov, za katere je težko oceniti, ali nastajajo zaradi preskokov požara ali česa drugega, »ker so preskoki veliki«, kot je poudaril poveljnik, ki je vse do zaključka redakcije stavil na pomoč narave, da bi se veter vendarle umiril in bi se gasilske čete lahko učinkoviteje spopadle z napredujočim ognjem. Več kot 1000 gasilcev je na robu svojih moči, ogenj sika le 2...