Obsojeni sodnik se je upokojil

Stanko Omerzu ne poveljuje več delovnemu sodišču.

5 mesecev pogojnega zapora je nazadnje dobil.

Dobil še odškodnino

Eden bolj razvpitih slovenskih sodnikov ne bo več delil pravice., nekoč predsednik mariborskega delovnega sodišča, je že nekaj tednov v pokoju. Kot smo izvedeli, se je pravnomočno obsojeni sodnik v začetku septembra »prisilno« upokojil.»Višji sodnik Stanko Omerzu je s 3. septembrom 2020 zapustil mesto predsednika sodišča zaradi upokojitve,« so nam na naše poizvedovanje potrdili na mariborskem delovnem sodišču. Njegovo delovanje kot predsednika delovnega sodišča bo potonilo v pozabo, nemudoma so ga izbrisali tudi z mesta prvega moža sodišča na internetni strani sodišča.Ne sme se ji približati»Predsednica VDSS (Višjega delovnega in socialnega sodišča, op. a.) je za začasnega predsednika sodišča imenovala okrožnega sodnika,« so dejali na mariborski izpostavi delovnega sodišča. Na naše vprašanje, kdaj bo imenovan novi predsednik in kdo naj bi to bil, pa so odgovorili: »Imenovanje novega predsednika sodišča je v pristojnosti Sodnega sveta, postopek pa je v teku.« Izvedeli smo še, da se je še pred Omerzujevo upokojitvijo za podoben korak odločila njegova žena. Te od junija ni več med petimi zaposlenimi sodniki mariborskega delovnega sodišča.Omerzujev ugled se je začel majati, ko je na mariborskem okrajnem sodišču stekel kazenski postopek zaradi njegovega zalezovanja nekdanje ljubice iz Slovenske Bistrice. Med postopkom so na plan prihajale podrobnosti, ki naj bi jih počel sodnik. Oškodovanki je med drugim grozil s samomorom, ji pošiljal ljubezniva vabila, v SMS-sporočilih pa med drugim zapisal tudi: »Spakiraj iz Slovenije, sicer te bodo Albanci ven odnesli v krsti.« Sodnicaga je obsodila na šestmesečno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let, a so jo višji sodniki skrajšali za en mesec. Istočasno pa se obsojeni sodnik oškodovanki dve leti ne sme približati na manj kot sto metrov. Če bo kršil to pravilo, mu nemudoma grozi preklic pogojne obsodbe in namestitev v zaporu.Na sojenju, na katerem je bilo polno javnega pranja umazanega perila, so strokovno pravniško javnost razburjali nenavadni Omerzujevi pravni in drugačni manevri. Najprej je bil preveč bolan za spremljanje sojenja, vendar dovolj zdrav, da sam sodi drugim. Zgražanje pa je doseglo vrhunec, ko je nekdanji ljubimki prek posrednikov ponujal denar, da bi odstopila od pregona. Sojenje je razkrilo tudi, da je Omerzu mimo ustaljenega postopka na sodišču zaposlil hčer priče, ki je pričala v njegovo korist. Ker je direktorica delovnega sodiščaz listinami razkrila, da je bil prav Stanko Omerzu tisti, ki je naročil, katera strojepiska naj se zaposli, se ji je hotel obsojeni sodnik maščevati.Tik preden je odšel v pokoj, je objavil razpis za novo direktorico sodišča, četudi se zdajšnji mandat izteka šele decembra. Če postopka ne bi ustavil predsednik vrhovnega sodišča, Žavcer Röthlisbergerjeva verjetno ne bi bila več direktorica sodišča. Stanko Omerzu se je med dveletno afero znašel tudi v disciplinskem postopku, vendar disciplinsko sodišče sodnega sveta v Omerzujevem početju ni videlo nič spornega in ga je oprostilo. Disciplinska tožilka je sicer sprožila upravni spor, vendar se je izkazalo, da bi to lahko storilo le državno odvetništvo, tako da je bil Omerzu tudi pravnomočno opran vseh očitkov v disciplinskem postopku. Ker je bil vmes suspendiran, je na koncu od države prejel dobrih 21 tisoč evrov odškodnine.Lanskega oktobra je bil Omerzu ponovno v središču pozornosti, saj so policisti pri njem opravili hišno preiskavo. Kriminalisti preiskujejo sum, da je prav on ukradel listino iz sodnega spisa. Iz spisa je izginila povratnica, ki je potrjevala, da je Omerzu prejel sklep, s katerim je sodišče zavrnilo eno izmed njegovih mnogih zahtev za izločitev dokazov. Obramba je vložila pritožbo, češ da sklep Omerzuju ni bil vročen, na koncu pa se je izkazalo, da je bil pravilno vročen, saj je Pošta Slovenije na sodišče poslala dvojnik povratnice z Omerzujevim podpisom. Postalo je očitno, da je povratnico iz spisa nekdo ukradel, saj se je vrvice še vedno držal delček papirja. Sodnica je zato policiji naznanila neznanega tatu, policisti pa so po odredbi preiskovalnega sodnika opravili hišno preiskavo pri Omerzuju. A zadeva se še ni premaknila z mrtve točke, na mariborskem tožilstvu pa od policije še niso prejeli ne ovadbe ne poročila.