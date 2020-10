Obsojenemu goljufu še več cvenka

Po poškodbi ni mogel več tekmovati, kljub temu pa ni sedel križemrok.

Obsojen je bil na zaporno kazen, ki jo je odkljukal z družbenokoristnim delom.

70 tisoč evrov je dobil, želel je še dodatnih 65 tisočakov.

Novembra pred desetimi leti so delavci Kostaka zaradi okvare na vodovodnem omrežju Senovo delali v Dovškem. Izkopali so tri metre globok in dva metra širok jašek, da so prišli do okvarjene vodovodne cevi. V izkopani jašek sta se spustila dva delavca, da bi popravila napako. V tistem trenutku se je z brežine pod asfaltno cesto vsul pesek in zasipal takrat 18-letnega delavca,, drugi pa je še pravi čas odskočil. Remih, ki je bil uspešen spidvejist, je bil zelo hudo poškodovan, odpeljali so ga najprej v novomeško bolnišnico, nato pa na travmatološko kliniko ljubljanskega kliničnega centra.Remihu je bilo v prvotnem postopku po nesreči izplačanih slabih 70 tisoč evrov odškodnine. Tožnik se je nato odločil za vložitev ponovne tožbe v višini slabih 65 tisoč evrov iz naslova nove škode. Gre predvsem za škodo, ki naj bi nastala po že izplačanem nespornem delu odškodnine. Odvetnicase je v imenu družbe Kostak pritožila. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je nato njeni pritožbi delno ugodilo in prisojeno odškodnino delno znižalo, delno pa zadevo vrnilo v ponovno odločanje, predvsem glede obveznosti plačila iz naslova izgubljenega zaslužka v višini 18 tisoč evrov. Po njenem mnenju Remih z ničimer ni izkazal izgubljenega dobička v višini 18 tisočakov. Tako je ugotovilo tudi sodišče v Brežicah in posledično ta zahtevek zavrnilo. V ponovni tožbi je tako Remih dobil 16 tisoč evrov in še skoraj 38 tisoč evrov s pripadajočimi stroški in obrestmi.Nakazoval v VietnamV vmesnem času, ko je čakal na dodatno odškodnino, pa Remih ni sedel križemrok. Skupaj s pajdašema je na veliko zapravljal, kupoval telefone, pijačo, cigarete, zlatnino, kot motorist pa tudi motoristično opremo. Vse to pa je trojica plačevala s ponarejenimi plačilnimi karticami, ki so imele nameščene magnetne zapise pravih plačilnih kartic, nikoli pa ni bilo pojasnjeno, od kod izvirajo.V štirih mesecih nezakonitega poslovanja, od februarja do junija 2014, je trojica kar petinštiridesetkrat uporabila ponarejene bančne kartice, vendar je bila le polovica unovčenj uspešnih. Remih je del denarja nakazoval prek western uniona v Vietnam. Verjetno je šlo za plačilo pridobljenih spornih magnetnih zapisov s pravih plačilnih kartic. Obsojen je bil zaradi pranja denarja in uporabe ponarejenih bančnih kartic pa še za goljufijo, ker ni poravnal hotelskega računa. Obsojen je bil na zaporno kazen, ki jo je odkljukal z družbenokoristnim delom.Dve leti pozneje se je ponovno znašel na sodišču, saj naj bi ogoljufal svojega prijatelja, od katerega je kupil motor in ga dal predelati. Dolžan naj bi mu ostal dva tisoč evrov, ki jih ni poplačal. Tožilka je zaradi pomanjkanja dokazov obtožni predlog umaknila z obrazložitvijo, da ni dokazov, da je Remih že od vsega začetka nameraval ogoljufati nekdanjega prijatelja.