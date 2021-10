Obsojenec in odvisnik švercala ilegalce

Ko so policisti tisto nedeljsko popoldne na Čatežu ob Savi ustavili dva avtomobila, ki sta bila domačinom sumljiva že na bližnjem Mostecu, so v njiju odkrili osem državljanov Pakistana, za volanom pa sta bila dva Slovenca. Okica Pajazetović je priznal, da je sodeloval pri organizaciji ilegalnih prevozov. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda Tourana je vozil znani zdaj že bivši novinar POP TV in Kanala A Žiga Lesjak iz Velenja, za volanom audija allroada A6 pa je bil paraplegik Ejub Puškar iz Ljubljane. Prijeta voznika nista bežala pred odgovornostjo, se je pa kmalu izkazalo, da jima je sicer dobičkono...