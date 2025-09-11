Obsojena učiteljica lahko dela naprej! Še vedno poučuje otroke na osnovni šoli

Začelo se je šolsko leto in iz enega od slovenskih krajev nas je doseglo pismo zaskrbljenega bralca. »Učiteljica, obsojena brutalnega nasilja nad otroki, ki je s svojim možem brutalno pretepala otroke, kljub obsodbi še vedno dela na osnovni šoli,« se je glasilo šokantno sporočilo. Anonimni pošiljatelj se sprašuje, kako je mogoče, da gospa dela v javni upravi, če pa je bila pravnomočno obsojena. Sredi junija smo v Slovenskih novicah pisali o 63-letnem očetu, ki se je po sodbi sodišča dolga leta izživljal nad lastnimi otroki. Ljubljansko okrožno sodišče je zanj izdalo nalog za prestajanje trile...