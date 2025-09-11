DVE LETI POGOJNE ZAPORNE KAZNI JE DOBILA

Obsojena učiteljica lahko dela naprej! Še vedno poučuje otroke na osnovni šoli

Obsodili so jo zaradi zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Kako to, da lahko kljub temu še vedno poučuje otroke na osnovni šoli?
Fotografija: Čeprav je s svojimi otroki ravnala surovo, ji še vedno zaupajo učence. Fotografija je simbolična. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images
Čeprav je s svojimi otroki ravnala surovo, ji še vedno zaupajo učence. Fotografija je simbolična. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Tomica Šuljić
11.09.2025 ob 05:00
Tomica Šuljić
11.09.2025 ob 05:00

Začelo se je šolsko leto in iz enega od slovenskih krajev nas je doseglo pismo zaskrbljenega bralca. »Učiteljica, obsojena brutalnega nasilja nad otroki, ki je s svojim možem brutalno pretepala otroke, kljub obsodbi še vedno dela na osnovni šoli,« se je glasilo šokantno sporočilo. Anonimni pošiljatelj se sprašuje, kako je mogoče, da gospa dela v javni upravi, če pa je bila pravnomočno obsojena. Sredi junija smo v Slovenskih novicah pisali o 63-letnem očetu, ki se je po sodbi sodišča dolga leta izživljal nad lastnimi otroki. Ljubljansko okrožno sodišče je zanj izdalo nalog za prestajanje trile...

sodišče učiteljica šola pogojna kazen surovo ravnanje zanemarjanje mladoletnih oseb Slovenija delo služba osnovna šola

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

