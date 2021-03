Obsodili so zobozdravnico

Ovadili več ljudi

Več strankam je zaračunavala nadstandardne storitve, na računih pa so bile zaračunane le standardne storitve.

Zaposleni so bili v ZD Gornja Radgona. FOTO: Oste Bakal

Na okrajnem sodišču so včeraj sklicali predobravnavni narok in glavno obravnavo zoper zobozdravnico. Ker ta ni prišla iz Beograda, kjer v zadnjih letih živi, sodnikuni ostalo drugega, kot da zadevo v celoti zaključi brez njene navzočnosti, saj je bila zaslišana že v preiskavi. Zadeva se vleče že od novembra 2014, ko so organi pregona v Pomurju prišli na sled zobozdravnici, ki je približno pet let delala v Zdravstvenem domu Gornja Radgona in na Zdravstveni postaji Apače, ki spada pod isti javni zavod. Očitajo ji oškodovanje javnega zavoda.»Kriminalisti so podali kazensko ovadbo zoper javno uslužbenko enega od pomurskih zdravstvenih zavodov zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, saj je sebi in drugim pridobila protipravno premoženjsko korist v skupni vrednosti okrog 10.000 evrov. Več strankam je za opravljene nadstandardne storitve zaračunavala, na računih javnega zavoda pa so bile zaračunane le standardne storitve in so te zavedene v blagajno zavoda,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Murska Sobota,, in dodala, da je bila ovadena tudi za napeljevanje h kaznivemu dejanju ponareditve ali uničenja poslovnih listin, saj je podrejeni javni uslužbenki naročila, da se v uradne dokumente in račune vpišejo le standardne storitve.V sklopu te preiskave so kriminalisti kazensko ovadili še dve javni uslužbenki, zaposleni v istem zdravstvenem zavodu, in direktorja ter zaposleno v podjetju z območja PU Maribor zaradi pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, saj so »odločilno prispevali k izvršitvi očitanega KD.« Eno uslužbenko pa so ovadili tudi za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Zaposlena v podjetju z območja PU Maribor sta sicer opravila nadstandardne storitve, podjetje pa je zdravstvenemu zavodu zaračunavalo le standardne storitve.Obtožena Radojka Filipović je nato izgubila službo v Gornji Radgoni in se pozneje preselila v Beograd, tako da je sodišče le stežka stopilo v kontakt z njo. Čeprav naj bi obtožena pisala sodniku, da bo prišla na sojenje, je tokrat ni bilo. Po naših podatkih naj bi sodišču sporočila, da je že cepljena proti covidu-19 in po tej plati ne bi bilo težav, a hkrati še zapisala, da nima finančnih sredstev, s katerimi bi plačala pot v Gornjo Radgono.Sodnik Kolmanič je tako zadevo zaključil in izrekel sodbo. Na predlog okrožnega državnega tožilcaje Filipovićevi izrekel enotno pogojno zaporno kazen leto in pol zapora s preizkusno dobo dveh let, zdravstvenemu domu bo morala vrniti slabih 8000 evrov, in sicer v roku enega leta od pravnomočnosti sodbe, sicer bodo pogojno kazen preklicali in bo morala v zapor.