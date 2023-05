Obširna iskalna akcija: pogrešanega 21-letnika našli premraženega in podhlajenega

Na PP Koper so v četrtek dobili prijavo svojcev, da pogrešajo 21-letnega sina, ki se ni javil. Policisti so nemudoma začeli iskanje in z intenzivnim zbiranjem obvestil in ugotovili, da se je odpeljal s taksijem na Tolminsko.

Ob tem se je v aktivno iskanje vključila sosednja PU Nova Gorica, ki je bila predhodno obveščena o lokaciji, kjer naj bil pogrešani (Tolminska korita). V obširni iskalni akciji so, poleg policistov PP Tolmin, sodelovali tudi gasilci PGD Tolmin (7) in pripadniki GRS Tolmin (7) ter vodniki reševalnih psov KZS in ZRPS (4 vodniki reševalnih psov). Policisti Generalne policijske uprave so težje dostopna območja pregledovali s pomočjo brezpilotnega zrakoplova (dron).

Pogrešanega so ob 15.05 tudi našli na območju Tolminskih korit. Premraženega in podhlajenega, vendar nepoškodovanega so odpeljali na pregled v ZD Tolmin. Policisti so se ob tem vsem zahvalili za pomoč, še posebej občanom, ki so s konkretnimi informacijami pripomogli k iskanju.