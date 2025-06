Obsežne preiskave v Sloveniji: 67 osumljenih za gospodarski kriminal, na terenu 212 kriminalistov

Po vsej Sloveniji danes potekajo obsežne hišne preiskave zaradi suma gospodarskega kriminala, pranja denarja in davčnih utaj. V preiskavo, ki jo vodi Nacionalni preiskovalni urad (NPU), je vključenih 67 fizičnih oseb in 43 pravnih oseb. Skupna protipravna premoženjska korist, pridobljena z domnevnimi kaznivimi dejanji, naj bi presegala osem milijonov evrov.

NPU v sodelovanju s kriminalisti Sektorjev kriminalistične policije vseh policijskih uprav po Sloveniji izvaja obsežno operativno akcijo. V okviru te poteka 86 hišnih preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter 25 zasegov dokumentacije na območjih Ljubljane, Kranja, Kopra, Celja in Maribora. Vse aktivnosti potekajo na podlagi odredb sodišča.

Osumljenih 67 posameznikov

Osumljenih je 67 posameznikov, ki naj bi bili povezani s storitvijo 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (po 240. členu KZ-1), 32 kaznivih dejanj pranja denarja (245. člen KZ-1) ter kaznivih dejanj davčne zatajitve (249. člen KZ-1).

Po informacijah policije so bila kazniva dejanja zlorabe položaja storjena na škodo več gospodarskih družb po vsej Sloveniji. V preiskavi sodeluje 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov iz vseh osmih slovenskih policijskih uprav.

Kazni za ta kazniva dejanja so stroge: za zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let, enako tudi za pranje denarja.

V okviru predkazenskega postopka so bile ustanovljene tudi Specializirana preiskovalna skupina s Finančno upravo RS (FURS) ter Skupna preiskovalna skupina (JIT) z varnostnimi organi Bosne in Hercegovine, kjer danes prav tako poteka šest hišnih preiskav.

Predkazenski postopek vodi Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije. Preiskava, ki razkriva razvejano mrežo domnevnih finančnih zlorab, je ena največjih tovrstnih operacij v zadnjih letih.