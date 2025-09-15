POGREŠANA OSEBA

Obsežna iskalna akcija: na terenu tudi gasilci, jamarski reševalci, enote z reševalnimi psi ... (FOTO)

Večdnevno intervencijo je vodila policija.
Fotografija: Iskalna akcija. FOTO: PGD Komen
Iskalna akcija. FOTO: PGD Komen

N. B.
15.09.2025 ob 14:05
15.09.2025 ob 14:15
N. B.
15.09.2025 ob 14:05
15.09.2025 ob 14:15

Minuli četrtek zvečer je v naselju Tupelče v občini Komen stekla obširna iskalna akcija. Ob 21.20 so namreč svojci policijo obvestili, da je pogrešana starejša oseba. Iskalno akcijo je vodila policija, v njej pa so sodelovali gasilci ZGRS Sežana in PGD Komen ter enote z iskalnimi psi Kinološke zveze Slovenije, so sporočili tamkajšnji gasilci. »Pogrešane osebe tisti večer žal nismo našli,« so še zapisali.

Naslednji dan, v petek, se je iskalna akcija nadaljevala z začetkom ob 9.30 na balinišču v Kobljeglavi. Aktivirani so bili gasilci PGD Komen, Štjak, Lokev, Povir, Materija, Sežana, Divača in Senožeče, Lovska družina Štjak, enote reševalnih psov, RC JRS Sežana, ter ekipa z dronom.

V soboto se je iskanje nadaljevalo od 8. ure. Takrat so sodelovali gasilci PGD Komen, Lokev, Sežana, Štjak, Divača in Materija, potapljači PRS Nova Gorica, jamarski reševalci iz Sežane, ter enote z reševalnimi psi.

»Ob 13.53 je bila pogrešana oseba najdena. Ekipa NMP Sežana jo je oskrbela in prepeljala na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico,« so še zapisali v PGD Komen in dodali, da je v iskalni akciji skupno sodelovalo 47 njihovih članov.

 

