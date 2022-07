Obsežna iskalna akcija končana: policija sporočila, kaj je s pogrešanim 55-letnikom

Iz PU Kranj so sporočili, da preklicujejo iskanje 55-letnika iz Železnikov. Živega in lažje poškodovanega so našli v obsežni iskalni akciji na območju Miklavške gore v Selški dolini in ga predali zdravstvenemu osebju.

Pri iskalni akcijo so s policijo v večjem obsegu sodelovali gasilci, gorski reševalci, vodniki z reševalni psi, jamarji, civilna zaščita občin Škofja Loka (z dronom) in Železniki ter policijski helikopter.