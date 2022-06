Matjaž, obseden z magijo, je hotel moriti

Drugi januar letos. Ura je bila okoli pol šestih popoldne in noč se je že spustila nad Baško grapo. Petdesetletni Daniel Cirrus z Gorenjske se je po napornem dnevu na Šentviški planoti ob vrnitvi domov zaradi utrujenosti odločil, da se bo za nekaj minut s svojim cliom ustavil ob lokalni cesti med Bukovim in Grahovim ob Bači. Šel je na zadnje sedeže vozila, okna vrat zastrl z rjuhami. »Kar naenkrat sem zaslišal, da se mi nekdo približuje,« se je spominjal in se čudil, da le koga bi lahko zmotil. Bil je sredi gozda, v bližini ni bilo stanovanjskih hiš. Voznik kombija je sprva le usta...