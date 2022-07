Obračun v Črnomlju: 42-letnika z nožem poškodoval po vratu

V nedeljo zvečer so bili policisti obveščeni, da naj bi v parku v Črnomlju prišlo do pretepa, ena oseba naj bi bila poškodovana. Policisti PP Črnomelj so opravili ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je zaradi dolžniško upniškega razmerja prišlo do spora med 42-letnikom in 54-letnikom.

Starejši naj bi mlajšega z nožem poškodoval v predelu vratu. Oskrbeli so ga v zdravstvenem domu in novomeški bolnišnici, kjer so ugotovili, da gre za lažjo poškodbo. Policisti bodo zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.