RUMENA JOPA S KAPUCO

Oborožen rop lokala 10 metrov od Celovške! Mahal s pištolo: »Neču da te ubijem, trebaju mi pare«

Lokal je oskubel za dobrega tisočaka, ukradel pa je še 500 evrov vreden dlančnik.
Fotografija: Posnetek kamere
Odpri galerijo
Posnetek kamere

V. A.
11.08.2025 ob 07:30
V. A.
11.08.2025 ob 07:30

Poslušajte

Čas branja: 2:45 min.

V lokalu, ki je kakšnih 10 metrov od Celovške ceste, blizu nekdanje šišenske občine, se je v petkovi noči, nekaj po polnoči, zgodil rop. Lokal obratuje do 23. ure, nato pa sta 20- in 25-letni zaposleni pospravljali lokal, ga očistili, pospravili teraso, odnesli mize in stole s terase v notranjost, se pogovarjali ...

Takrat je v lokal vstopil ropar. Policija je izdala sledeče poročilo: »Policisti so bili danes nekaj čez polnoč obveščeni o ropu v enem izmed gostinskih lokalov na območju Šiške. Po do sedaj znanih podatkih je storilec vstopil v lokal, ki ni obratoval, in zaposlenima zagrozil z nevarnim predmetom ter od njiju zahteval denar. Zaposleni sta mu denar izročili, storilec pa je s kraja peš pobegnil v neznano smer. Opis storilca: star med 30 in 40 let, visok okoli 175 cm, oblečen v rumeno jopo. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.«

Očitno tudi dobro pozna poslovanje: ne le popoldansko, zahteval je tudi kuverto z dopoldanskim inkasom.

V pogovoru z najemnico lokala sem izvedel še nekaj podrobnosti. Ropar, ki ima okoli 170 cm, je bil oblečen v rumeno jopo s kapuco, prek obraza je nosil masko, v lokal pa je vstopil s pištolo v roki. Očitno lokal pozna, saj je takoj stekel do mlajše zaposlene, ki je hotela pobegniti skozi zadnji vhod, jo surovo zgrabil za lase, jo vlekel po lokalu ... Ropar ima rjave, skodrane lase, na hlačah pa je imel nekakšne odsevnike. Najemnica lokala se tudi spomni, da je imel vlomilec (v lokal so vlomili pred dvema letoma) prav tako odsevnike na hlačah. Hlače so podobne delavskim. Očitno tudi dobro pozna poslovanje: ne le popoldansko, zahteval je tudi kuverto z dopoldanskim inkasom. Dekleti sta bili seveda šokirani, prestrašeni, še dolgo bosta premlevali dogodek. Lokal je oropal za dobrih 1000 evrov, ukradel pa je tudi 500 evrov vreden dlančnik, s katerim izdajajo račune gostom, ki plačajo s kartico.

Ropar je 20-letni zaposleni s pištolo v roki tudi zagrozil: »Neču da te ubijem, trebaju mi pare.« Dejstvo pa je, da so policisti, ki so bili v lokalu pozno v jutro, prav zaradi bližnjega kontakta roparja z njo pridobili roparjevo DNK pa tudi prstne odtise.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

rop lokal gostinski lokal ropar Ljubljana policija pištola grožnje

Priporočamo

Premium
Janez trpinčil ženo in jo silil v porniče
Sloviti ruska astrologinja: Le en astrološki znak čaka 20 let neprekinjene sreče in obilja!
Šokantna razkritja o princu britanski kraljevi družini zadajajo nov udarec
Sateliti razkrivajo šokantno sliko: se ta velesila pripravlja na vojno? (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Janez trpinčil ženo in jo silil v porniče
Sloviti ruska astrologinja: Le en astrološki znak čaka 20 let neprekinjene sreče in obilja!
Šokantna razkritja o princu britanski kraljevi družini zadajajo nov udarec
Sateliti razkrivajo šokantno sliko: se ta velesila pripravlja na vojno? (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.