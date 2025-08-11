Oborožen rop lokala 10 metrov od Celovške! Mahal s pištolo: »Neču da te ubijem, trebaju mi pare«

V lokalu, ki je kakšnih 10 metrov od Celovške ceste, blizu nekdanje šišenske občine, se je v petkovi noči, nekaj po polnoči, zgodil rop. Lokal obratuje do 23. ure, nato pa sta 20- in 25-letni zaposleni pospravljali lokal, ga očistili, pospravili teraso, odnesli mize in stole s terase v notranjost, se pogovarjali ...

Takrat je v lokal vstopil ropar. Policija je izdala sledeče poročilo: »Policisti so bili danes nekaj čez polnoč obveščeni o ropu v enem izmed gostinskih lokalov na območju Šiške. Po do sedaj znanih podatkih je storilec vstopil v lokal, ki ni obratoval, in zaposlenima zagrozil z nevarnim predmetom ter od njiju zahteval denar. Zaposleni sta mu denar izročili, storilec pa je s kraja peš pobegnil v neznano smer. Opis storilca: star med 30 in 40 let, visok okoli 175 cm, oblečen v rumeno jopo. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.«

Očitno tudi dobro pozna poslovanje: ne le popoldansko, zahteval je tudi kuverto z dopoldanskim inkasom.

V pogovoru z najemnico lokala sem izvedel še nekaj podrobnosti. Ropar, ki ima okoli 170 cm, je bil oblečen v rumeno jopo s kapuco, prek obraza je nosil masko, v lokal pa je vstopil s pištolo v roki. Očitno lokal pozna, saj je takoj stekel do mlajše zaposlene, ki je hotela pobegniti skozi zadnji vhod, jo surovo zgrabil za lase, jo vlekel po lokalu ... Ropar ima rjave, skodrane lase, na hlačah pa je imel nekakšne odsevnike. Najemnica lokala se tudi spomni, da je imel vlomilec (v lokal so vlomili pred dvema letoma) prav tako odsevnike na hlačah. Hlače so podobne delavskim. Očitno tudi dobro pozna poslovanje: ne le popoldansko, zahteval je tudi kuverto z dopoldanskim inkasom. Dekleti sta bili seveda šokirani, prestrašeni, še dolgo bosta premlevali dogodek. Lokal je oropal za dobrih 1000 evrov, ukradel pa je tudi 500 evrov vreden dlančnik, s katerim izdajajo račune gostom, ki plačajo s kartico.

Ropar je 20-letni zaposleni s pištolo v roki tudi zagrozil: »Neču da te ubijem, trebaju mi pare.« Dejstvo pa je, da so policisti, ki so bili v lokalu pozno v jutro, prav zaradi bližnjega kontakta roparja z njo pridobili roparjevo DNK pa tudi prstne odtise.