Obljubljala visoke donose brez tveganja, vlagatelji ostali brez 100 tisoč evrov

Koprski kriminalisti so preiskali goljufijo s področja vlaganja v kriptovalute. Osumljeno 52-letno slovensko državljanko so ovadili, grozi ji do deset let zapora.

Kot poročajo s koprske policijske uprave, je 52-letnica kot direktorica in večinska lastnica britanske družbe pri sklenitvi posla preslepila odgovorne osebe in lastnike oškodovane britanske družbe. Obljubila je zelo visoke mesečne donose na denarna sredstva, ki bi jih oškodovana družba vložila v njeno družbo, pri čemer naj bi njena družba obljubljeni donos ustvarila z vlaganjem teh sredstev v kriptovalute ter nato trgovanjem z njimi na izvenborznih trgih, pri tem pa naj bi posel potekal tako rekoč brez rizika. Odgovorne osebe britanske družbe so ji verjele in ji v imenu družbe nakazale denar na bančne račune družbe v lasti osumljene.

Ovadili so jo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije, za kar je zagrožena kazen do desetih let zapora.

Osumljena oziroma njena britanska družba je nato v 2021. oškodovani britanski družbi izplačala manjši del obljubljenih donosov, nato pa ne več. V prvi polovici leta 2022 je prekinila vso komunikacijo z odgovornimi osebami oškodovane britanske družbe in je zanje postala nedosegljiva. Vloženih sredstev oziroma glavnice ni nikoli vrnila. »Z obljubljenimi zelo visokimi mesečnimi donosi je zgolj privabila vlagatelje, da vložijo sredstva v njeno družbo, pri tem pa ni nikoli imela namena teh sredstev povrniti,« so prepričani preiskovalci. Ves čas je imela naklep, da si ta sredstva oziroma večji del protipravno prilasti. S tem dejanjem je oškodovala britansko družbo za več kot 100.000 evrov, dodajajo.