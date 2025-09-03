KOPER

Obljubljala visoke donose brez tveganja, vlagatelji ostali brez 100 tisoč evrov

Koprski kriminalisti preiskali goljufijo pri kriptovalutah. Osumljena 52-letnica britansko družbo oškodovala za več kot 100 tisočakov.
Fotografija: Obljubila je zelo visoke mesečne donose. Simbolična fotografija. FOTO: Nito100/Getty Images
Odpri galerijo
Obljubila je zelo visoke mesečne donose. Simbolična fotografija. FOTO: Nito100/Getty Images

I. R.
03.09.2025 ob 07:50
I. R.
03.09.2025 ob 07:50

Poslušajte

Čas branja: 2:02 min.

Koprski kriminalisti so preiskali goljufijo s področja vlaganja v kriptovalute. Osumljeno 52-letno slovensko državljanko so ovadili, grozi ji do deset let zapora.

Kot poročajo s koprske policijske uprave, je 52-letnica kot direktorica in večinska lastnica britanske družbe pri sklenitvi posla preslepila odgovorne osebe in lastnike oškodovane britanske družbe. Obljubila je zelo visoke mesečne donose na denarna sredstva, ki bi jih oškodovana družba vložila v njeno družbo, pri čemer naj bi njena družba obljubljeni donos ustvarila z vlaganjem teh sredstev v kriptovalute ter nato trgovanjem z njimi na izvenborznih trgih, pri tem pa naj bi posel potekal tako rekoč brez rizika. Odgovorne osebe britanske družbe so ji verjele in ji v imenu družbe nakazale denar na bančne račune družbe v lasti osumljene.

Ovadili so jo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije, za kar je zagrožena kazen do desetih let zapora.

Osumljena oziroma njena britanska družba je nato v 2021. oškodovani britanski družbi izplačala manjši del obljubljenih donosov, nato pa ne več. V prvi polovici leta 2022 je prekinila vso komunikacijo z odgovornimi osebami oškodovane britanske družbe in je zanje postala nedosegljiva. Vloženih sredstev oziroma glavnice ni nikoli vrnila. »Z obljubljenimi zelo visokimi mesečnimi donosi je zgolj privabila vlagatelje, da vložijo sredstva v njeno družbo, pri tem pa ni nikoli imela namena teh sredstev povrniti,« so prepričani preiskovalci. Ves čas je imela naklep, da si ta sredstva oziroma večji del protipravno prilasti. S tem dejanjem je oškodovala britansko družbo za več kot 100.000 evrov, dodajajo.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

goljufija kriminalisti Koper prevara denar preiskava policija kriptovalute

Priporočamo

Premium
Palica, kri in zlomljene kosti – sodba šokirala žrtev! Nevarni obsojenec ostal na prostosti
Tekmovalca šova Sandija ujeli na zmenku z mlado članico SDS: to sta nam razkrila
Po hudi bolezni umrla nekdanja reprezentantka Marjeta Skok
Jaz, jaz in samo jaz: trije najbolj sebični astrološki znaki

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Palica, kri in zlomljene kosti – sodba šokirala žrtev! Nevarni obsojenec ostal na prostosti
Tekmovalca šova Sandija ujeli na zmenku z mlado članico SDS: to sta nam razkrila
Po hudi bolezni umrla nekdanja reprezentantka Marjeta Skok
Jaz, jaz in samo jaz: trije najbolj sebični astrološki znaki

Izbrano za vas

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.