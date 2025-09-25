Obljubljal mu je kriptovalute, na koncu pa storil to! Policisti opozarjajo

Kranjskogorski policisti so v sredo popoldne prejeli prijavo oškodovanca, ki ga je nekdo poklical po telefonu ter mu natvezil, da ima na voljo večjo vsoto kriptovalut. Moški mu je verjel in po podatkih, s katerimi razpolagajo policisti, sledil njegovim navodilom, na mobilni telefon namestil določene aplikacije ter prevarantu tako omogočil dostop do njegove mobilne naprave in bančnega računa.

Nato je sledil šok. »Z več transakcijami so mu z bančnega računa pobrali za več kot 50.000 evrov. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo,« so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Policisti ob tem svetujejo, da s svojimi osebnimi in bančni podatki ravnate odgovorno in jih ne posredujete nikomur, če se predhodno ne prepričate, da je to varno. »Ne nasedajte klicateljem in ne potrjujte nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočil. Na to opozarjamo in občanom dajemo preventivne nasvete po vseh komunikacijskih kanalih policije že dalj časa,« so dodali na PU Kranj.