Obliž za duševne bolečine: Janko hotel 10 milijonov, iztožil 10.000 evrov

Osem sadik konoplje, ki jih jeiz Mrzlave vasi sredi 2012. posadil in gojil ob svoji hiši med zelenjavo, da bi iz nje pridobil smolo, s katero bi ženi lajšal tegobe, povezane z multiplo sklerozo, sinu pa pri sladkorni bolezni, so v drugi polovici julija 2012 posekali policisti oziroma kriminalisti, ko so oboroženi vstopili v njegovo domovanje z odredbo za hišno preiskavo.Pirc se je znašel v kazenskem postopku, saj je konopljo gojil brez dovoljenja ministrstva za kmetijstvo, ki ga zahteva zakon o proizvodnji prepovedanih drog in prometu z njimi. In čeprav je ves čas vztrajal pri nedolžnosti, so ga na krškem okrožnem sodišču oktobra 2014 obsodili na pogojno zaporno kazen. Sodbo je potrdilo ljubljansko višje sodišče februarja naslednje leto, nato pa je vrhovno sodišče zgodbo obrnilo na glavo in januarja 2016 ocenilo, da sta sodišči odločili narobe, saj očitki ne izpolnjujejo vseh znakov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi, zato ga je dokončno opralo vseh očitkov.Zaradi neupravičene obsodbe v kazenskem postopku in posledic je od države terjal poplačilo. Kot je zatrjeval v tožbi, je celotno dogajanje močno zaznamovalo družino, še posebno mladoletne otroke, družina mu je nazadnje razpadla, stigmatizacija okolice po obsodilni sodbi pa je pustila posledice tudi na poslovanju njegovega podjetja kot samostojnega podjetnika. Za duševne bolečine zaradi kršitve osebnostnih pravic in posledice na zdravju je zahteval skupaj 10 milijonov evrov odškodnine z zakonskimi zamudnimi obrestmi, za premoženjsko škodo pa dodatnih 130.000 evrov.To naj bi pokrilo izgubo pri zaslužku med letoma 2012, ko se je začel (pred)kazenski postopek in so tožnikovi prihodki drastično padli, in 2015. Junija tega leta se je začel postopek osebnega stečaja. Sodišče mu odškodnine za premoženjsko škodo ni prisodilo, ker ni dokazal, da je stranke oziroma posle izgubil prav zaradi kazenskega postopka, listine pa ne izkazujejo izgube dobička in niti ne takšnega dobička, ki bi opravičeval zahtevano odškodnino. Ne nazadnje mu kot samostojnemu podjetniku ni mogla nastati nikakršna izguba, saj ni bil stranka pogodb, temveč je bila to njegova gospodarska družba.Mu pa pripada odškodnina za duševne bolečine, saj je zaradi kazenskega postopka izgubil ugled in socialne stike, odnos okolice do njega se je spremenil. A je, tudi glede na mnenje izvedenca psihiatrične stroke, po mnenju okrožnega sodišča primerna odškodnina v višini 10.000 evrov, zahtevek za preostalih 9,990.000 evrov pa je sodišče zavrnilo. Takšno odločitev je potrdilo tudi višje sodišče, ki je zavrnilo tako pritožbo Pirca kot pritožbo državnega odvetništva, ki zastopa toženo državo.Čeprav je tožnik prisojeno odškodnino že dobil izplačano, se bodo z zadevo ukvarjali tudi na vrhovnem sodišču, kamor je vložen predlog za dopustitev revizije, saj da bi se morali vrhovni sodniki izreči o pomembnih pravnih vprašanjih.