Na truplo umorjenega Novogoričana Tomaža Pankerja je naletela Goričanka, ki se je odpravila na sprehod po makadamski poti, ki vodi iz Italije na Streliško pot pod Kostanjevico. In na temo tega umora, ki se je zgodil na današnji dan pred dvema letoma, so se pred kratkim oglasili z novogoriške policijske uprave. Priznali so, da morilca še nimajo. Iščejo ga pri nas in v Italiji »Poročali smo, da je 11. januarja 2022 moško truplo na potki nad železniškim predorom, tik ob državni meji med Slovenijo in Italijo, naključno našla italijanska državljanka. Kriminalisti, kriminalistični tehniki in foren...