Oblegana slovenska meja

PU MS Skrivajo se tudi v omarah, naloženih v kombijih. FOTO: Pu Ms

Največ ilegalcev so odkrili avgusta, kar 2580, kar pomeni 83,2 na dan.

Vsak dan policisti beležijo prihode ilegalcev na slovensko ozemlje. Decembra so ujeli 570 ilegalcev (18,39 na dan) in 13 tihotapcev iz 9 držav. V celotnem letu 2020 so tako zgrabili kar 14.752 ilegalcev. Res pa je ta številka manjša kot leta 2019, ko so jih prijeli 16.043. Za obe leti velja, da so imeli največ dela z ilegalci policisti na območjih policijskih uprav Koper, Novo mesto in Ljubljana. Največ so jih odkrili avgusta, kar 2580, kar pomeni 83,2 na dan.Ta mesec so ujeli tudi 44 tihotapcev iz 20 držav.Julija so na naših mejah izsledili 2515 ilegalcev, kar pomeni 81,06 na dan. Ujeli so tudi 31 tihotapcev iz 14 držav. Sicer pa so lani ujeli 265 tihotapcev iz 38 držav: največ septembra, kar 50 iz 22 držav (ujeli so 1735 ilegalcev, povprečno 57,83 na dan), najmanj pa aprila (3 Hrvate, ta mesec so ujeli tudi najmanj ilegalcev, 526, kar je povprečno 17,53 na dan). Med tihotapci je bilo tudi 9 pripadnic lepšega spola: po 3 Slovenke in Hrvatice ter po ena Belgijka, Francozinja in Romunka.Sicer pa primat med tihotapci nosi Slovenija, 33, pred Italijo, 27, in Hrvaško, 26. Med tihotapci imajo svojega predstavnika tudi Finska, Gruzija, Kuba, Litva, Palestina, Švica, Združeno kraljestvo ... Treba pa je še zapisati, da so v letu 2019 ujeli več tihotapcev kot lani: 397 iz 43 držav.