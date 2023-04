Pred kratkim smo poročali, da so v okolici Godešiča blizu Škofje Loke našli več sto trupelc rjavih žabic, ki jih je nekdo brezvestno ubil, njihove ostanke pa pustil razpadati v Žirovčevi luži. Že takrat so ljubitelji živali predvidevali, da so bile žabe pobite zaradi krakov. Le nekaj dni pozneje so se na družabnem omrežju pojavile fotografije paniranja žabjih krakov, podprte s pomenljivimi komentarji. Ljubitelji živali so najdena žabja trupelca in tudi sporne objave takoj naznanili gorenjskim policistom, ki zdaj zbirajo obvestila o vseh okoliščinah dejanja. Tako nam je pojasnil Roland Brajič,...