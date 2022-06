Obilo dela za gorske reševalce: nad Bovcem iščejo pogrešanega

Sončen konec tedna je kot nalašč za obisk gora, toda žal so imeli danes gorski reševalci obilo dela zaradi nesreč pohodnikov. Kot nas je obvestil bralec, na Bovškem trenutno poteka reševalna akcija za pogrešanim planincem. S helikopterjem ga iščejo na področju Polovnika.

V Bovcu so reševalci posredovali že okoli poldneva, ko je na planinski poti proti Javorščku pohodnik prišel do strmega in nevarnega melišča, od koder si ni upal nadaljevati poti. Planinca so varno rešili iz melišča in ga nepoškodovanega pospremili v dolino.

Bohinjski reševalci so sicer danes posredovali na poti Čez Suho, kjer so se izgubili štirje tuji planinci. S helikopterjem so jih našli in prepeljali v dolino. V Bohinju si je nad jezerom Ledvica v Stari Fužini planinec poškodoval gleženj. Na kraju so ga oskrbeli, nato pa ga s helikopterjem Slovenske policije prepeljali v SB Jesenice.

Pomagali tudi kravi, ki je zgrmela v globino

Gorski reševalci pa so na pomoč prihiteli tudi kravi na planini Tosc, ki je padla v globino in se poškodovala. Pripravili so jo na transport, nato pa jo je helikopter Slovenske vojske prepeljal v dolino.

Pri Zgornjem slapu Peričnik, v občini Mojstrana, si je planinec poškodoval glavo. Gorski reševalci so ga oskrbeli ter pospremili v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci NMP Jesenice.

Pomoč je potreboval tudi planinec pri sestopu iz Ratitovca. Posredovali so gorski reševalci iz Škofje Loke in ga s pomočjo helikopterja Slovenske policije prepeljali v bolnišnico na Jesenice.

