Obetavni rogist umrl pod kolesi

Slovenska glasba je v nedeljo zjutraj izgubila enega od zelo perspektivnih mladih umetnikov. Dvaindvajset let je štel Jernej Rotar iz Orehovice, ki se mu je po hudi prometni nesreči, in to le nekaj metrov od njegovega doma, zaradi hudih poškodb prehitro ustavilo srce. Zanj je bil namreč usoden trk avtomobila, in sicer potem, ko je na praznični 2. maj, nekaj po peti uri zjutraj, pešačil po glavni cesti. Po ugotovitvah policistov je 22-letnik hodil po napačni strani ceste ter nenadoma stopil pred vozilo 36-letnega voznika, ki se je v Orehovico pripeljal iz smeri Izlak proti Trojanam. »Voz...