Zgodba o mladem perspektivnem nogometašu, ki je veliko obetal, je dokaz, da so v slovenskem amaterskem nogometu osnovni varnostni standardi očitno na skrb vzbujajoči nizki ravni. Nihče ne pričakuje varnosti na ravni denimo angleških prvoligašev, za minimalno pa so dolžni poskrbeti. Je taka malomarnost uničila nogometno kariero nadobudnega Klemna Šviglja, ki je grdo padel in si, kaže, da ne po lastni krivdi, hudo poškodoval nogo na kovinski mreži, ki je morda že leta ležala skrita v travi, in to vsega nekaj metrov od igrišča? Glasne trditve, da je šport za slovensko državo še kako pomemben, za...