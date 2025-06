Psihiatrični izvedenec dr. Miha Derganc je z izvedenskim mnenjem in sredinim pričanjem na koprskem okrožnem sodišču najverjetneje postavil pod vprašaj uspeh obrambne strategije, ki poskuša dokazati, da naj bi bil Elviro Valjak, ki mu tožilstvo očita poskus uboja, v času dejanja neprišteven. Po ugotovitvah izvedenca obdolženi nima duševnih bolezni, prisotna pa je bila odvisnost.

Psihiatrični izvedenec je potrdil prisotnost odvisnosti, ki pa ni bistveno zmanjšala obtoženčeve zmožnosti razumevanja dejanja.

Napad se je zgodil 29. julija 2023 na ulici v koprskem naselju Olmo, kjer je Valjak po obtožnici z nožem metuljčkom zabodel Marka Bojića v vrat in mu zadal približno osem centimetrov dolgo in dva centimetra globoko vrezno rano. Prerezal mu je vratno mišico in zunanjo jugularno veno.

»Preiskovanec je bil pod vplivom heroina in flormidala (benzodiazepina, ki deluje kot pomirjevalo, uspavalo, mišični relaksant in antiepileptik, op. a.),« je izvedenec pojasnil sodniku Mihi Špilarju. Poleg tega mu je bil predpisan mirzaten, ni pa bil pod vplivom kokaina, saj ga je najverjetneje zaužil nekaj dni prej, preden naj bi poskušal vzeti življenje nekdanjemu sostanovalcu.

Ali je bil ob kritičnem dogodku tudi pod vplivom substitucijske terapije z metadonom, izvedenec ni mogel potrditi. »Gre za dolgoletnega zasvojenca, ki je bil dobro prilagojen in pozna učinke drog. Ni bil pod večjim odmerkom, kot je bil običajno.« Količina zaužitih snovi je sicer zmanjšala njegovo sposobnost razumeti pomen dejanja in zmožnosti imeti v oblasti svoje ravnanje, vendar ne bistveno. Dogodkov se dobro spominja, prav tako niso našli znakov, ki bi kazali na moten stik z realnostjo, je pojasnil izvedenec. Dodal je še, da se je obtoženi dobro zavedal, da je zaradi uživanja mamil v preteklosti večkrat zašel v težave.

Elviro Valjak krivde za poskus uboja ne priznava.

Medtem ko je na prostoru za priče pričal izvedenec, se je obtoženi obrnil proti oškodovancu in ga pozval, da ga pogleda v oči. Nato je dodal: »Nisem ti hotel nič žalega, hotel sem samo ukradeno nazaj.« Njegove besede so sprožile burno reakcijo 50-letnega Bojića, ki je zavpil: »Kaj pa sem ti ukradel?!« Besedni dvoboj je zaostril vzdušje v razpravni dvorani, zato je pravosodni policist opozoril, da bodo v primeru nadaljevanja zapustili prostor.

Za kaznivo dejanje poskusa uboja mu grozi od pet do petnajst let zapora.

Sodnik je na podlagi dokazov in pričanja psihiatričnega izvedenca zavrnil obrambni predlog zagovornika Gorazda Gabriča o imenovanju izvedenca farmakologije, ki bi med drugim lahko podal »kvalificirano mnenje« o količini drog ter njihovem vplivu na obtoženčevo ravnanje.

Ker je priča domnevnega poskusa uboja na koprski ulici pred glavno obravnavo umrla, je sodišče prebralo zapisnik njenega zaslišanja iz preiskave. Po njenih besedah je šla iz Kristal bara proti restavraciji Eden, ko se je nekaj metrov pred njo zaustavil avtomobil, iz katerega je izstopil jezni Elviro in začel napadati Marka. »Ne boš ti meni kradel, to je moj skiro, jaz imam papirje za njega.« Povedala je, da je videla, kako je oškodovanca udaril, ta pa si je nato začel pritiskati majico na vrat in zakričal: »Pokličite rešilca!«

Stopila je do Elvira mu rekla, ali je normalen, da bo človeka ubil ter naj gre stran, nakar se je odpeljal. Oči je imel, kot je povedala, popolnoma prazne. Videla je tudi, da se je v njegovih rokah zasvetil nož. Dodala je še, da obtoženega pozna na videz, da je mesar in ve, kako nekoga ubiti, ter da jo je dogodek šokiral in prestrašil.

Peti narok je razpisan avgusta, ko naj bi obtoženi, kot je napovedal, podal približno dve uri dolgo dopolnitev svojega zagovora.