Obdolženca za umor v Stražišču krivdo valita drug na drugega: »Ubogal sem ga, ker me je bilo strah za mojo družino«

Na kranjskem okrožnem sodišču je danes steklo sojenje 34-letnemu Davidu Triviću iz Cerkelj na Gorenjskem in 27-letnemu Andražu Skrinjarju z Bleda za umor 58-letnega znanca junija lani v Stražišču. Obdolženca sta v današnjih zagovorih krivdo za umor, ki jima jo tožilstvo očita v sostorilstvu, valila drug na drugega.

Tožilka Nadja Gasser obdolženima očita, da sta 7. junija lani v žrtvini domači delavnici v Stražišču na grozovit in zahrbten način ter iz koristoljubja v sostorilstvu umorila svojega nekdanjega sodelavca, tako da mu je eden od njiju zadal smrtne poškodbe, drugi pa je umor dopustil in z njim soglašal.

Kot je navedla tožilka, se je Trivić, ki je žrtvi dolgoval 14.800 evrov, z njim po telefonu dogovoril, da se bo oglasil pri njem in da se bosta pogovorila o vrnitvi dolga. K oškodovancu je prišel s Skrinjarjem in skupaj so pili ter se pogovarjali.

Ko jima je oškodovanec obrnil hrbet, sta ga napadla. Eden od njiju ga je najmanj desetkrat udaril po glavi s kladivom, ga nato z olfa nožem porezal po vratu, mu na glavo dal polivinilasto vrečko, jo zavezal z vrvjo in ga zadušil. Nato sta njegovo truplo odpeljala ter odvrgla v gozdu na Jelovici.

Po umoru

Kot je dejala tožilka, je bil motiv za umor pridobitev materialne koristi. Triviću namreč tako ne bi bilo treba vrniti dolga. Želela pa sta si prilastiti tudi večje količine denarja, za katerega sta vedela, da ga ima žrtev. Po umoru sta si prilastila 500 evrov in nekaj orodja.

Oba obdolžena sta januarja na ločenih predobravnavnih narokih krivdo zanikala. V današnjih zagovorih sta zatrdila, da je umor zakrivil soobtoženi, žrtvi pa da nista pomagala, ker sta se drug drugega bala. Njuno današnje zaslišanje je s številnimi vprašanji tožilke, zagovornikov in petčlanskega sodnega senata trajalo več ur.

Trivić je dejal, da je bil oškodovanec dober človek, ki mu je veliko pomagal. Med drugim mu je posodil tudi okoli 17.000 evrov, ki mu jih je redno odplačeval, tako da mu je bil junija lani dolžan še 14.800 evrov.

6. junija je bil, kot je povedal Trivić, pri svojem prijatelju Skrinjarju na Bledu. Nato se je dogovoril z oškodovancem, da se bo oglasil pri njem v Stražišču, da bi mu povedal, koliko natanko še ima dolga, saj je želel naslednji teden vzeti kredit in mu dolgo v celoti odplačati.

Pri tem se mu je pri obisku žrtve pridružil tudi Skrinjar. »Ne vem, zakaj je šel z mano. Morda si je tudi on kaj sposodil od njega,« je dejal Trivić. Ob tem je dodal, da mu je Skrinjar povedal, da je imel oškodovanec doma 400.000 evrov.

Na obisku pri oškodovancu so se pogovarjali in pili. Ko je oškodovanec prazne pločevinke odnesel v garažo, pa ga je, kot je povedal Trivić, Skrinjar napadel z žrtvino macolo, ga nato porezal še s svojim nožem in ga zadušil.

V šoku bruhal

Kot je dejal Trivić, je bil sam takrat v šoku in je bruhal. Nato pa pomagal Skrinjarju pri odstranjevanju trupla. »Jaz sem ga ubogal, ker me je bilo strah za mojo družino,« je izpostavil Trivić in povedal, da mu je Skrinjar večkrat grozil.

Ravno nasprotno pa trdi Skrinjar. Povedal je, da je Trivić želel, da ga spremlja k oškodovancu, da bi imel pričo pri plačilu dolga. Mislil je, da mu bo vrnil mesečni obrok, vendar je nato oškodovanec zahteval takojšnje celotno poplačilo dolga.

Kot je dejal Skrinjar, mu je v enem trenutku Trivić namignil, da bosta odšla, zato je sam odšel proti avtu. Nato je iz garaže zaslišal ropot in ko je vstopil, je videl soobtoženca okrvavljenega in z macolo v rokah, žrtev pa sesedeno pred njegovimi nogami. »Otrpnil sem in nisem vedel, kaj naj naredim,« je dejal.

Na vprašanje, kako je lahko kot zdravstveni tehnik gledal svojega bivšega sodelavca v takšnih mukah, ne da bi mu pomagal, je odgovoril, da se je ustrašil tudi za svoje življenje, saj Trivića še nikoli ni videl takšnega. Zato je naredil, kar mu je naročil, in mu pomagal, da sta se znebila trupla.

Glavna obravnava se bo nadaljevala z zaslišanjem sodnih izvedencev in prič.