Obdolženca iz dopinške afere še molčita

Na sojenju atletskemu trenerju Igorju Šalamunu in nekdanjemu zdravstvenemu delavcu Borisu Špesu, ki se morata na mariborskem sodišču zagovarjati zaradi domnevnega prometa z nedovoljenimi snovmi v športu, še vedno čakajo na ključno pričo Danijelo Kuna. Prek videopovezave naj bi jo zaslišali 29. aprila.



Ker je od zadnjega naroka minilo več kot tri mesece, so včeraj glavno obravnavo začeli znova. Obramba je vnovič predlagala izključitev javnosti, a po mnenju sodnice Simone Murko za to ni utemeljenih razlogov. Obdolžena, ki se tudi tokrat nista izjasnila o krivdi, sta ponovila, da bosta zagovor podala po zaslišanju Danijele Kuna. Ta je bila sicer že večkrat vabljena na mariborsko sodišče, a zaradi epidemioloških razmer (je v Bosni in Hercegovini), njenega zaslišanja še ni bilo mogoče izvesti.



Hrvaška atletinja, ki je 2017. zmagala na maratonu v avstrijskem Linzu, nato pa bila zaradi dopinga suspendirana, je avstrijskim varnostnim organom povedala, da je prepovedane snovi prejela ob posredovanju trenerja Šalamuna od Špesa, ki je takrat delal na pljučnem oddelku UKC Maribor. Za več odmerkov, ki naj bi ji jih vbrizgali na zasebnih naslovih v Mariboru in Zagrebu, naj bi plačala skupno 600 evrov.



Odmevna dopinška afera je izbruhnila aprila 2018, ko so pridržali Šalamuna in Špesa. Kriminalisti, ki so izvajali preiskavo tudi s pomočjo prikritih preiskovalnih ukrepov, so jima pripisali, da sta v letih 2017 in 2018 na območju Slovenije in Hrvaške storila 21 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in nedovoljenih snovi v športu in prometa z njimi, za katere se je tudi izkazalo, da so škodljive za zdravje. S snovmi naj bi oskrbovala tako aktivne kot rekreativne športnike, večinoma atlete.

