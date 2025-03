»Zadeva je zdaj prišla tako daleč, da se res bojimo za svoja življenja. Vsi pristojni vedo, kaj se dogaja, ukrepa pa nihče, zato ne vidim več izhoda. Ostalo mi je le to, da o tem spregovorim javno. Ne bi bil rad pod zemljo, mrtev, pa tudi v zaporu ne bi rad končal, a branil se bom, če bom napaden,« je odločen Vinko Hudorovič z Roj pri Šentjerneju. Z ženo Jožico, pa tudi bratom Martinom Tiranom in sestro Natašo ter Vinkovo mamo so, pravijo, povsem obupani. Grožnje in izsiljevanje so pripeljali tako daleč, da si družina niti otrok ne upa več pošiljati v šolo, z razlogi so seznanjeni tudi na cent...