Najbrž so v Moravčah malokrat pojedli toliko dragega in zarečenega kruha kot v primeru gradnje doma starejših občanov (DSO). Projekt so si omislili še v prejšnjem tisočletju, nato so pred 15 leti celo dobili koncesionarja Comett domovi, s katerim bi občina sofinancirala dom za 120 oskrbovancev. Leto zatem so dobili tudi gradbeno dovoljenje – a tudi javno nasprotovanje krajanov in njihovih advokatov. Potem so stvari obstale, Comett domovi pa so zrasli drugod po Sloveniji. Balažic je položil vsaj temeljni kamen, njegov predhodnik še tega ni. FOTO: Bojan Rajšek Takratni moravški župan Martin Re...