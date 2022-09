Celjski kriminalisti so predstavili podrobnosti iz obsežne preiskave zaradi sumov korupcijskih kaznivih dejanj pri izvajanju javne gospodarske dejavnosti v Mestni občini (MO) Celje in občini Vojnik. Kar 14 fizičnih in šest pravnih oseb, po večini naj bi šlo za manjša gradbena podjetja, naj bi občinska in državni proračun oškodovali za več sto tisoč evrov. Med temi so tudi štirje javni uslužbenci, trije iz MO Celje in uslužbenka iz občine Vojnik, ki so z namenom, da bi sebi in pravnim osebam pridobili protipravno premoženjsko korist, prirejali javne razpise in določenim ponudnikom omogočili pri...