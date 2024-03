Občina zavita v črnino: poslovili so se od podžupana, ki je umrl mnogo prezgodaj

Pred nekaj dnevi je v 52. letu starosti umrl podžupan občine Kobarid, Marko Miklavič - Ježek. Po pogrebu so se zdaj oglasili iz občine in se zahvalili.

»Ob nenadni in mnogo prezgodnji izgubi podžupana, občinskega svetnika in prijatelja Marka Miklaviča – Ježka, se župan Marko Matajurc s sodelavci zahvaljuje vsem, ki ste nam izrazili iskreno sožalje, nudili pomoč in se od Marka poslovili na njegovi zadnji poti,« so iz občine Kobarid zapisali na facebook strani.

Zahvali se pridružuje tudi družina pokojnika, ki je zapisala, da se zahvaljujejo vsem, ki so jim v najtežjih trenutkih pomagali, jim izrekli sožalje ter jim dali spodbudne besede. Zahvaljujejo se tudi, ker so se v velikem številu poslovili od njega.

Po poročanju Radia Robin je Miklavič od lanskega odstopa Viljema Kvaliča deloval kot vodilni v Zavodu za turizem Dolina Soče, med svojim življenjem pa je bil tudi predsednik Krajevne skupnosti Idrsko-Mlinsko, svetnik, nogometni igralec in trener.