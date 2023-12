Spet nesreča pri sankanju: hudo sta se poškodovala

Kot navaja Uprava za zaščito in reševanje, sta se v naselju Parož v občini Dobrna pri sankanju poškodovali dve osebi. Gasilci PGD Dobrna so ponudili pomoč pri oskrbi in prenosu do reševalnega vozila reševalcem NMP, ki so poškodovanca nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v bolnišnico.