Občanko zbil avto, odpeljal jo je vojaški helikopter

Uprava za zaščito in reševanje poroča o hujši prometni nesreči. Ob 16.59 je v naselju Stari trg v občini Slovenj Gradec osebno vozilo zbilo občanko. Gasilci PGD Podgorje so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem ZRCK Ravne na Koroškem pri oskrbi poškodovanke. Poškodovanko je v nadaljnjo oskrbo v UKC Maribor prepeljal helikopter Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP Maribor. Gasilci PGD Stari Trg so zavarovali mesto pristanka helikopterja.