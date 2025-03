Občanko prepričala, da prihajata s centra za socialno delo, sledil je šok

S PU Celje sporočajo, da so minuli vikend obravnavali dve drzni tatvini.

V petek sta v stanovanju stanovanjskega bloka v Celju mlajši moški in ženska starejšo občanko prepričala, da prihajata s centra za socialno delo in da potrebujeta njene osebne podatke, ker ji bodo v naslednjih dneh poslali paket. Medtem ko je moški z osebne izkaznice prepisoval podatke, je ženska iz omare v spalnici ukradla gotovino.

Na Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Celje smo v zadnjih treh dneh prejeli 750 klicev občanov. 174 klicev je bilo interventnih, 5 nujnih. 66 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 9 s področja mejnih zadev in tujcev, 74 s področja prometne varnosti in 50 s področja javnega reda in miru.