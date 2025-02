Občanka šokirana, ko ju je zagledala ob zidu, takoj je prispela policija. Še več jih je bilo na njivi

Včeraj je bila Pu Nova Gorica obveščena o najdbi več neksplodiranih ubojnih sredstvih (NUS) oziroma granat iz časa prve svetovne vojne na njivi blizu stanovanjske hiše na območju naselja Volčanski Ruti v občini Tolmin. Na kraj so bili napoteni policisti PP Tolmin, ki so kraj nevarnih najdb iz časa prve svetovne vojne ustrezno zavarovali. Kasneje so za nevarne najdbe (dve granati italijanske izdelave kalibra 75 mm in 149 mm ter eno granato avstrijske izdelave kalibra 75 mm) iz časa prve svetovne vojne poskrbeli bombni tehniki civilne zaščite in jih odpeljali na uničenje.

Neeksplodirana ubojna sredstva so kljub starosti smrtno nevarna Policisti v primeru morebitne najdbe nevarnega sredstva (neeksplodirano ubojno sredstvo) vse občane in občanke pozivajo, da se jih ne dotikajo ampak takoj pokličejo pristojne službe na interventne številke 112 ali 113. Kraj najdbe NUS bo policija ustrezno zavarovala, pirotehniki civilne zaščite (DENUS) pa bodo ob ustreznih varnostnih ukrepih takšno sredstvo ali uničili na kraju ali odpeljali na ustrezen prostor v uničenje. Na območju Severne Primorske kot tudi drugod po državi je še vedno veliko ostankov najrazličnejših neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS), kot so ročne bombe, granate, različne vrste streliva za pehotno orožje, vžigalniki, protipehotne in protioklepne mine ter letalske bombe iz prve in druge svetovne vojne. Ponovno opozarjajo, da so vsa neeksplodirana ubojna sredstva, tudi če so stara več kot 50 ali 100 let, zelo nevarna. Ob nepravilnem ravnanju z njimi lahko eksplodirajo in zanetijo požare, porušijo objekte, povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Prav tako so včeraj prejeli obvestilo o najdbi dveh grana iz časa prve svetovne vojne tudi na parceli na območju naselja Most na Soči, v bližini ceste proti Lomu na gradbišču. Tudi v navedenem primeru so tolminski policisti kraj zavarovali. Za nevarni najdbi oz. neekplodirane topovske granate (italijanska topovska granata kalibra 305 mm, težka okoli 300 kg in nemško topovsko granato kalibra 77 mm) so poskrbeli bombni tehniki civilne zaščite in jih odpeljali na uničenje.

Občanka šokirana, ko ju je zagledala. Takoj je prispela policija

O najdbi neeksplodiranih ubojnih sredstvih so poročali tudi s Hrvaške.

Pazinska policija je včeraj prejela obvestilo občanke, ki je v bližini suhega zidu v mestu Slum našla dve bombi. Na kraj je prišel delavec protibombne zaščite, ki je ugotovil, da gre za dve zažigalni letalski bombi.

Policist je bombe umaknil in bodo uničene na varen način.