Občanka pospravljala in našla pištolo

Občanka je pri pospravljanju gospodarskega poslopja šokirana obstala: odkrila je namreč skrito orožje.



O tem je obvestila policiste policijske postaje Podlehnik, ki so na kraju ugotovili, da gre za pištolo znamke Walter P38 z nabojnikom in osmimi naboji kalibra devet milimetrov ter za zaklep s sprožilnim mehanizmom puške znamke Herstal-Delgique.



Orožje so poslali v hrambo v skladišče ministrstva za notranje zadeve.

