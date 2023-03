Občanka klicala policiste, ker se je fant (22) čudno vedel

V petek ob 12. uri je na PU Koper poklicala občanka in rekla, da je na Dolinski v Kopru fant, ki se čudno vede in hodi okrog vozil.

Policisti so ga na kraju izsledili in ugotovili, da je risal po elektro omarici. Ko jih je zagledal, je pobegnil s kolesom med vrstne hiše, vendar so ga kmalu prijeli. 22-letnemu Ljubljančanu so izdali plačilni nalog za več kršitev zakona o javnem redu in miru (grafitiranje) ter cestno-prometnih predpisov.