Občanka iz Kopra onemela: z zračno puško ustrelili njeno mačko

V petek ob 20.03 se je na Policijski postaji Koper zglasila občanka in prijavila, da je neznana oseba z zračno puško ustrelila njeno mačko. Policisti so z ogledom kraja dogodka in zbiranjem obvestil ugotovili, da je do incidenta prišlo v bližini ene izmed stanovanjskih hiš v Kopru, kjer je neznanec tekom dneva streljal z zračno puško in zadel mačko.

Žival je sicer preživela, a je zaradi poškodb potrebovala nujno veterinarsko oskrbo.

Veterinar je potrdil, da naboja zaradi globine ni mogel odstraniti iz trupa, kar je povzročilo dodatno trpljenje živali.

Policisti primer obravnavajo kot kaznivo dejanje mučenja živali po 341. členu Kazenskega zakonika, storilec pa za zdaj ostaja neznan.