Občani pomagali ujeti osumljenca

V soboto, 21. maja 2022, je bila na območju KS Olmo-Prisoje obravnavana tatvina. Osumljenec je bil star okoli 25 let, svetlih las, močnejše postave in s tetovažami po rokah in vratu. Oškodovanci so posredovali tudi njegovo fotografijo. Policisti PP Koper so ugotovili, da se že približno en teden zadržuje na tem območju, priložnostno vstopa v hiše starostnikov, se izdaja za operaterja družbe Telekom itd.

Čez nekaj dni so osumljenca opazili na Oljčni poti v Kopru. Ob poskusu ugotavljanje identitete se je uprl in zbežal proti Dolinski cesti. Policist in policistka sta stekla za njim, tja pa so bile napotene še druge patrulje. Prav s pomočjo usmerjanja občanov je bila ves čas poznana smer bega. Ob ugotavljanju identitete se je izkazalo, da gre za 26-letnika, ki prebiva na območju Kopra šest mesecev, sicer pa prihaja iz Kranja. Zoper njega so policisti podali kazensko ovadbo.

Policisti se občanom zahvaljujejo za pomoč, saj so ponovno pokazali, da je sodelovanje z lokalnim okoljem izjemnega pomena za skupno varnost.