Včeraj ob 18.37 je v naselju Drganja sela, občina Straža, občana na parkirišču osebno vozilo stisnilo ob kamniti zid.



Gasilci PGD Vavta vas in GRC Novo mesto so mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči iz Novega mesta.



O nesreči so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.