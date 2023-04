Občan umrl na kraju dogodka

Včeraj ob 16.41 se je v naselju Savina, občina Ljubno, pri delu v gozdu poškodoval občan. Zaradi poškodb je umrl na kraju dogodka. Gasilci PGD Nazarje in Ljubno ob Savinji so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč policistom in ostalim službam ter nudili pomoč pri prenosu preminulega do vozila, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.