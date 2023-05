Občan klical na pomoč, v Savi je opazil truplo

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje poročajo, da so ob 16.28 prejeli klic občana, ki je v Ljubljani na reki Savi opazil plavajoče truplo. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so truplo dali v vrečo in ga z raftom prepeljali na brežino, kjer so truplo predali policiji.