Občan jih je obvestil, 46-letnik bil pozitiven na kokain

V nedeljo so koprski policisti po predhodni prijavi občana na avtocesti ustavili 46-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Litije. V postopku je bil vozniku odrejen hitri test na droge, ki je bil pozitiven na kokain. Voznik je nato odklonil odrejen strokovni pregled. Zaradi tehnične neustreznosti vozila mu je bil izdan plačilni nalog, odvzete so mu bile preizkusne registrske tablice in prepovedana nadaljnja vožnja. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zanj bo podan obdolžilni predlog.