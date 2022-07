V središču Kamnika so se v sredo dopoldne za las izognili veliki tragediji. Zgodilo se je na prehodu za pešce na križišču med Šolsko ulico in kamniško obvoznico. Vzgojiteljici Vrtca Antona Medveda Kamnik sta namreč tistega dopoldneva na bližnji mestni park z igrali peš peljali deset otrok. Njihova pot je sprva potekala brez težav, ko pa so prispeli do omenjenega križišča, se je zgodila nesreča. Kot nam je povedala Brigita Urbanija, pomočnica ravnateljice vrtca, so prehod prečkali ob zeleni luči, nato pa je vanje trčil voznik osebnega avtomobila. »K sreči njegova hitrost ni bila velika. ...