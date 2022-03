V Zgornjih Duplicah pri Grosupljem imajo očitno precej dobro razdelano predstavo o tem, v kakšnem avtomobilu se vozi nekdo, ki pripada romski skupnosti. Vsaj tako smo lahko sklepali včeraj, ko se je nadaljevalo sojenje četverici za umor Stanislava Kranflja marca lani, in sicer 25-letnemu Marjanu Brajdiču, 20-letnemu Mihaelu Grmu, njegovemu letu dni starejšemu bratu Marjanu ter pri njuni družini živečemu 24-letnemu bratrancu Marku Belclu. Živel povsem skromno Knafelj je bil tisti 77-letni gospod, ki je več let z mačkami živel v skromnem bivalniku v gozdu pri Zgornjih Duplicah in o katerem ni...